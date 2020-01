Lors de cette sixième journée, l’AS Douanes a remporté le duel au sommet de la Ligue 1 en battant AS Pikine (0-2) chez elle, au stade Alassane Djigo. Le nul de DSC à Louga devant le Ndiambour empêche les poulains d’Assane Fall de conserver la deuxième place du championnat.

La première mi-temps de la rencontre a vu les Douaniers mener 1 à 0. Moussa Sow a ouvert le score après un quart d’heure de jeu (0-1, 16e). Avant que John Eric Assola ne double l’avance des siens au retour des vestiaires (0-2, 47e). Malgré une fin de rencontre à l’avantage des locaux, Douanes a pu conserver son avance afin de décrocher de précieux succès.

Douanes, la surprise de ce début de saison, continue sur sa bonne lancée. Au classement, Joseph Senghor et ses hommes sont deuxième du championnat avec 13 unités à l’issue de la 6e journée, et comptent quatre longueurs devant leur adversaire du soir.

Mbour Petite-Côte s’est joué de l’Union sportive de Gorée (3-0) grâce à des réalisations de Baba Sow, Khalifa Sy et Abdou Khadre Dieylani Fall. Les Mbourois ont offert un véritable festival à leur public. Parfum de crise chez les Insulaires qui n’arrivent toujours pas à signer leur premier succès. Gorée est plus que jamais lanterne rouge du championnat. Le Casa est allé s’imposer au stade Amadou Barry contre Niarry Tally (0-1). Une excellente opération pour les Sudistes qui se hissent à la 6e place, à égalité de points avec AS pikine et MPC (tous 9pts).

Au stade Alboury Ndiaye de Louga, c’est Dakar Sacré Coeur qui a été tenu en échec par le Ndiambour (1-1). Les Lougatois privent ainsi la deuxième place aux Académiciens qui avaient la possibilité de conserver leur deuxième place et continuer d’être les dauphins de Teungueth FC, leader.

