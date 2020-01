Le point de presse d’hier, entre Papa Sow et Siteu, a servi d’occasion au Puma de l’arène de répondre fermement à son ancien mentor, Moustapha Guèye.

Les nombreuses questions sur son exclusion de Fass n’ont pas poussé Papa Sow à donner une réponse claire sur son avenir ou non dans cette écurie où il a passé quelques 17 ans. « Je vais lutter le 5 Avril. C’est clair. Et c’est bien Baye Dame (batteur attitré de Fass) qui va concevoir ma chorégraphie. Je suis un pur produit de Fass. Et nul ne peut m’en exclure. Fass, c’est moi. C’est l’occasion, pour moi, de remercier son président Abass Ndoye, qui a beaucoup fait pour moi. Les gens sont libres de donner leur opinion. Mais, qu’ils sachent raison garder. Les écrits et les paroles restent, en effet. Si on doit me renvoyer de Fass, il y en a alors qui ne sont bons qu’à être brûlés. Que ferait-on de ceux qui tronquent leur dignité contre de l’argent ?

Le Puma de Fass, continue en citant nommément l’ancien Tigre de Fass. « Si Tapha Guèye dit que père Bâ n’a jamais supporté Fass, c’est totalement faux (il exhibe une photo datant de 1992 où le même père Bâ pose avec Mbaye Guèye et Tapha Guèye). Que Tapha Guèye ne me pousse pas à parler. Si je me mets à déballer, Fass va éclater. Mais, au moins, ne serait-ce que pour sa femme et ses enfants (dont il cite quelques uns), je vais travailler à me retenir », a-t-il laissé entendre hier lors du point de presse.

