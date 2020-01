En déplacement ce samedi au Stade Fodé Wade, Teungueth FC faisait face au 5ème du championnat, Diambars. Les poulains de Youssouph Dabo se sont imposés avec caractère sur le score de 2 buts à 1.

C’était l’une des affiches les plus attendues de cette sixième journée de ligue 1, Diambars – Teungueth FC. Leaders du championnat, les Rufisquois devaient maintenir le cap pour se conforter dans leur fauteuil. Alors Youssouph Dabo et ses hommes savaient ce qui leur attendait, puisque Diambars reste sur une défaite face à DSC (2-1) et voudrait se relancer.

Justement, les académiciens vont se montrer plus incisifs en dominant la première période par un but de leur homme providentiel, Bamba Dieng. Mais au retour des vestiaires, les Rufisquois vont revenir au score grâce à Baye Djiby Diop à la 55′ minute. Et mieux, le coach Dabo et ses poulains vont s’imposer grâce à un but de Pape Waly Ndiaye en toute fin de partie, à la 87′ minute.

wiwsport.com