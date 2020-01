Aliou Badji, l’ancien attaquant du Casa Sports, qui vient de signer un contrat de quatre ans et demi en faveur d’Al Ahly (Egypte) en provenance du Rapid Vienne (Autriche) s’est dit impressionné par la qualité des infrastructures et du niveau d’organisation du club cairote.

« J’ai passé quelques années en Europe, Suède et Autriche, je peux vous assurer que mon nouveau club ne souffre pas de la comparaison, au contraire tout est réuni pour faire du football de haut niveau », a dit l’attaquant de 22 ans dans un entretien téléphonique avec l’APS.

« Pour un club africain, ça n’a rien à voir, j’ai joué au Sénégal et j’ai vu certains stades africains, ce que j’ai découvert ici n’a vraiment rien à voir avec ce que j’ai déjà vu sur le continent », a expliqué l’attaquant finaliste de la CAN U20 en 2017 en Zambie. Le footballeur de 22 ans dit que la balle ’’est vraiment dans (son) camp », soulignant que « tout est réuni pour faire du bon football et avancé dans (sa) carrière ».

L’ancien attaquant du Casa Sports a paraphé un contrat de quatre ans et demi avec Al Ahly (Egypte), actuel leader de son championnat et bien placé pour se qualifier en huitième de finale de la Ligue africaine des champions. Selon des médias égyptiens, il lui a été proposé un salaire annuel de plus de 700.000 dollars soit plus de 411 millions de francs.

APS