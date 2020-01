Victime d’une suite de blessures depuis la Coupe d’Afrique des nations, Salif Sané compte désormais un concurrent de plus au poste de défenseur central à Schalke 04. Il s’agit du jeune français, Jean-Clair Todibo, transféré sous forme de prêt.

Le Schalke 04 a officialisé hier l’arrivée sous forme de prêt du jeune défenseur central français, Jean-Clair Todibo. Un jeune prometteur qui joue au même poste que l’arrière central sénégalais, Salif Sané. Justement, le Lion qui connait une saison difficile rythmée de blessures à récurrence, et dont la date de son retour n’est pas encore définie. Et avec l’intérêt montré sur la personne de Todibo, on pourrait s’attendre à ce qu’il gagne sa place dans l’équipe première.

Déjà, Salif Sané (29 ans) n’est pas au top de sa forme et le voilà avec un autre concurrent qui va bousculer la hiérarchie. Durant ces six derniers mois de la saison, Sané aura du pain sur la planche s’il veut garder son leadership dans le groupe des Bleu. Arrivé à Schalke au lendemain de la Coupe du Monde 2018, Salif Sané a été très intéressant avec les Bleu de par sa technique et sa polyvalence.

wiwsport.com