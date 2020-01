Amiens Sporting Club serait en discussion très avancé avec Huddersfield concernant l’attaquant Adama Diakhaby. L’ancien joueur du stade rennais pourrait faire son retour en Ligue 1.

Alors qu’il était arrivé en Angleterre en juillet 2018 pour un transfert de 10 millions d’euros, Adama Diakhaby pourrait bientôt retourner en France. Selon Skysport, Amiens Sporting club est en discussion avec Huddersfield pour s’attacher les services de l’ailier de 23 ans pour un prêt.

Diakhaby compte 18 matches cette saison et 3 passes décisives. Il ne figure plus dans l’effectif depuis le 30 novembre. Ancien joueur du stade rennais en 2016-2017 et de Monaco en 2017-2018, le franco-sénégalais peut se relancer donc dans l’élite française. Né en France de parents sénégalais, il a joué avec l’équipe de France Espoirs en 2017 mais reste éligible pour le Sénégal. Dans un entretien avec le journal Record en 2018, il disait être ouvert aux discussions pour l’équipe nationale du Sénégal.

wiwsport.com