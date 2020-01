Kalidou Koulibay vit un début de saison compliqué. Entre prestations en demi-teintes et relation compliquée avec son président, le défenseur central sénégalais a des envies de départ. Une opportunité que le PSG souhaite saisir.

Saison après saison, l’international sénégalais s’est affirmé avec Naples comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat italien, et même de la scène européenne. Du haut de ses 28 ans, celui qui était arrivé de Genk en 2014 prend la forme d’une véritable muraille derrière ; un défenseur très complet tout aussi bon dans l’anticipation que dans les duels. Cependant, après une dernière saison de haut vol, Koulibaly paye le contrecoup depuis le début de l’exercice 2019-2020, à l’image de son équipe, seulement 11e de Serie A.

Si Naples avait refusé bon nombre d’approches de cadors européens lors de ces derniers mercatos, la donne a changé aujourd’hui. En effet, le sulfureux président napolitain Aurelio De Laurentiis est désormais ouvert au départ de Kalidou Koulibaly et réclame 75 M€ pour libérer son joueur. Loin des 100 M€ annoncés l’été dernier. De son côté, le roc napolitain a exprimé ouvertement son envie de quitter Naples à la fin de la saison. Une opportunité que le PSG souhaite saisir.

Le PSG prêt à offrir 12M€ par an à Koulibaly

Comme nous vous le révélions, le PSG est revenu aux nouvelles concernant le défenseur de Naples. Depuis, les discussions sont allées un peu plus loin puisque le directeur sportif parisien Leonardo a indiqué à son représentant qu’il était prêt à proposer un salaire de 12 millions d’euros par an pour s’attacher les services du défenseur de 28 ans. Le PSG semble prêt à l’envisager comme le successeur de Thiago Silva et devra convaincre le joueur de son projet sportif. Réticent à rejoindre la capitale l’an dernier, Kalidou Koulibaly n’est plus aussi fermé désormais.

Dans ce dossier le PSG n’est pas seul. En effet, club parisien devra faire à la concurrence de Manchester City, Manchester United ou encore du Real Madrid, qui ont tout deux, récemment rencontré l’entourage du joueur. L’été dernier, le club mancunien, par l’intermédiaire de Sir Alex Ferguson, avait discuté avec le défenseur sénégalais, qui rêve de MU. Convaincus par le projet, les dirigeants anglais avaient dû se heurter au prix exorbitant demandé par le président napolitain. Et si ce n’était que partie remise ?

Foot Mercato