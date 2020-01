Lors de la dernière visite de Watford à Anfield, Sadio Mané avait lancé un message pour Troy Deeney. « Prenez soin de mon garçon », a insisté l’attaquant de Liverpool. La star des Lions voudrait que son jeune frère excelle en Angleterre avec les Hornets, tout comme lui avec Liverpool.

«C’est un garçon timide, un garçon timide.» Se tenant maladroitement à l’arrière-plan, les mains dans les poches et regardant le sol, Ismaïla Sarr avait exactement cela. « Il a juste besoin de parler anglais, il y travaille », a répondu Deeney. « C’est un bon garçon. »

Un mois plus tard, les conseils de Mané à Deeney semblent avoir porté leurs fruits. Sarr a joué u rôle très important dans la montée rapide de Watford au tableau, ayant marqué des buts cruciaux dans les victoires contre Manchester United et Aston Villa avant de mettre en place Abdoulaye Doucouré pour le premier but de la victoire cruciale contre Bournemouth dimanche.

Mais les performances du joueur de 21 ans ne sont pas une surprise pour Mady Touré, qui a rencontré Izo pour la première fois à son académie Génération Foot à Dakar lorsqu’il avait 14 ans. « Il se porte bien en ce moment car je pense qu’il commence à s’adapter au football anglais », explique Touré. «Au début, quand il a été transféré pour 35 millions d’euros, il y avait une sorte de frein à main, mais je pense qu’il l’a enlevé maintenant. Ce n’est pas une surprise, il a toujours été comme ça, depuis que nous l’avons emmené. Ismaïla est une gazelle, il a donc besoin de temps. Maintenant, il a pris ses marques et il commence à bien jouer. Ce n’est pas surprenant car c’est un très bon joueur.

Quant aux conseils de Mané pour Deeney, Touré admet qu’il a regardé la vidéo de leur rencontre à Anfield remplie de fierté. «C’était génial», dit-il. «Sadio est son grand frère. Il est l’une des icônes du football mondial, il est donc naturel qu’il recommande son jeune frère. »

Mais si Touré est honoré à juste titre par le succès d’un joueur qu’il appelle souvent «mon fils», il insiste sur le fait que ce n’est que le début pour Mané et pense qu’il est peut-être temps pour le joueur de 27 ans de quitter Anfield à la fin de la saison. « Le fait que Sadio ait remporté le Ballon d’Or africain le poussera également à remporter l’Européen », dit-il. «C’est son objectif. Sadio m’a toujours dit qu’il deviendrait l’un des meilleurs joueurs du monde. Il m’a dit ça et maintenant il est parmi eux mais il doit quitter Liverpool maintenant. C’est sa dernière année et il doit quitter Liverpool quand il ira à Barcelone ou au Real Madrid. »

The Guardian