Quel match au stade du Hameau ! Le FC Pau et ses sénégalais sont en train de malmener les Girondins de Bordeaux. Grace à l’ouverture du score de Moustapha Name (23′) et une passe décisive de Sabaly, les Pallois mènent au score à la surprise générale malgré l’égalisation bordelaise.

Sur une reprise de volée aux abords de la surface de réparation après un coup franc renvoyé, Name envoie le ballon au fond des filets pour l’ouverture du score (23′). Deux minutes après l’égalisation bordelaise (41′), les talents sénégalais n’ont pas tardé à rugir. Name récupère un ballon et sert aussitôt Jarju qui s’enfonce dans le camp bordelais. Il sert Sabaly à droite de la surface qui lui remet le ballon dans l’axe. Au milieu d’une défense bordelaise apathique, le Gambien s’emmène le ballon pour ajuster Poussin du gauche (43′).

C’est la pause et à la surprise générale, Pau mène 2-1. Pour l’instant, Name et ses coéquipiers ont leur ticket pour un 8e de finale de Coupe de France. Mais la seconde mi-temps risque d’être beaucoup plus difficile avec des Bordelais remontés par leur entraîneur Paulo Sousa.

Interrogé à la mi-temps, le capitaine palois Moustapha Name confie que son équipe « a bien respecté les consignes. On a bien analysé Bordeaux toute la semaine. Mais tout n’est pas parfait, il faut faire plus, en mettre plus », a-t-il dit au micro de nos confrères d’Eurosport.

