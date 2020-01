Tapha Guèye est très remonté contre Papa Sow récemment exclu de l’écurie pour non-respect des règlements établis par leur entité. Le deuxième Tigre de Fass a apporté sa rétorque au père de Papa Sow suite à ses propos dans les colonnes de Sunu Lamb.

En effet, Aly Sow, père de Papa Sow a effectué une sortie dans les colonnes de Sunu Lamb pour dire que le copinage entre Modou Lô et son fils est mal digéré par les fassois. Et pour lui apporter sa réplique, Tapha Guèye précise : «C’est la base. Il faut le reconnaître. Il y’a des choses qui ne sont pas possibles. Il peut bien être copain avec Modou Lô. Pourquoi il l’accompagne partout. Si Gris Bordeaux doit faire une prestation de Bakk, on ne voit pas Papa Sow. Idem pour Forza ou un autre lutteur de Fass. Il lâche son écurie pour s’attacher avec un autre lutteur. Avant son combat contre Ama Baldé, Papa Sow a préparé le duel avec Ibou Dione, directeur technique de Rock Energie. Il fournissait des efforts à Rock Energie. Le soir à Fass, Papa Sow se plaignait et se permettait même de diriger l’entraînement à sa guise. Je gérais parce qu’il avait un combat. J’ai personnellement dit lors de cette grande réunion que si Fass doit continuer dans ce méli-mélo où chaque lutteur fait comme bon lui semble, prend n’importe quel combat, je vais quitter cette année. J’ai mis la pression pour que la réunion se tienne afin d’édifier tout le monde».

