Le club norvégien Kristiznsund BK et le club turc Adanaspor ont trouvé un consensus pour le transfert du milieu sénégalais Amidou Diop.

Le joueur de 27 ans a signe un contrat d’un an et demi chez le club pensionnaire en D2 Turque. »Je suis heureux de poursuivre ma carrière à Adanaspor. On va essayer d’être performant et aider le club « , a-t-il déclaré. Le joueur passé par Diambars va donc côtoyer un autre sénégalais à Adana, khadim Joher.

wiwsport.com