Les positions divergentes des membres de la structure Luc Nicolaï and Co sur la tenue ou non du combat entre Modou Lô et Ama Baldé n’ont pas plu à leur patron. Selon un proche de Luc Nicolaï, qui s’est confié à Sunu Lamb, leur patron exhorte les membres de son staff de ne plus parler de cette affiche.

« Nous avions effectué une visite à Luc Nicolaï, à Saint-Louis. Il m’a chargé de véhiculer un message. En effet, le promoteur a interdit à tous les membres de son staff de se prononcer sur la tenue ou pas du combat Modou Lô-Ama Baldé qu’il a scellé ». Selon toujours le journal, Luc Nicolaï promet de faire une importante déclaration dans la semaine ou dans les jours à venir, par rapport à ce combat.

Seneweb