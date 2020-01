Le changement de date de la Coupe d’Afrique des Nations chamboule le calendrier de la CAF (Confédération africaine de footbal).

Contrairement à ce qui était prévu, les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ne débuteront plus en mars prochain. En lieu et place, la suite des éliminatoires de la CAN 2021. Dans deux mois donc, l’Afrique disputera la 3è et 4è journée des qualifications pour le Cameroun.

Ce mois de mars devait servir initialement de début pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. De ce fait, la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée Bissau comptant pour les 3es et 4es journées des éliminatoires de cette CAN 2021 prévue en août , se jouera finalement au mois de mars.

Finalement, ce n’est qu’en novembre que débuteront sur le continent les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Des qualificiations dont le tirage au sort des groupes sera effectué le 21 janvier prochain au Caire, en Egypte.

wiwsport.com