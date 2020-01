Mbour PC qu’on disait en danger à Ziguinchor s’en est superbement sorti ce dimanche face au Casa Sports qu’il a nettement battu par 2 buts à 0.

Dans le second match du jour, l’AS Pikine n’a pas pu venir à bout de Génération Foot. Ce qui fait que les Pikinois n’ont pu se hisser à la deuxième place de la L1 après la 5ème journée.

C’est donc le DSC qui reste juste derrière Teungueth FC

Tous les résultats enregistrés :

Casa Sports – Mbour PC 0 – 2

AS Pikine – Génération Foot 1 – 1

Stade de Mbour – Ndiambour 2 – 0

US Gorée – Jaraaf 0 – 1

DSC – Diambars 2 – 1

AS Douanes – Teungueth FC 0 – 1

CNEPS – NGB 1 – 1

