Mamadou Coulibaly vient de s’engager avec Trapani sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison, a appris wiwsport.com auprès du joueur.

Mamadou Coulibaly a signé un contrat avec Trapani jusqu’en juin 2020. Il a évolué la première partie de la saison avec Virtus Entella. Pour manque de temps de jeu, le milieu de terrain sénégalais change de club et rejoint un autre club de Série B, Trapani.

Milieu de terrain aux grandes capacités physiques, Mamadou Coulibaly compte déjà 41 apparitions en Serie B entre Carpi , Pescara et Entella. Il a changé de club pour avoir plus de temps de jeu d’autant plus qu’il sera dirigé par son ancien entraîneur d’Entella, Fabrizio Castori.

Le natif de Thiès a rejoint son nouveau club ce lundi, a appris wiwsport.com. Pensionnaire d’Udinese, il a commencé sa carrière de footballeur à Pescara en 2017, faisant ses débuts d’abord au championnat Primavera puis dans la première équipe de Serie A.

En juillet la même année, il a été acheté par l’Udinese qui l’a prêté à Carpi. Il a enregistré 16 apparitions et inscrit 2 buts avec ce club. Il rejoint ensuite Virtus Entella, une équipe dans laquelle il n’a pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu. Il s’engage donc avec Trapani pour le reste de la saison.

wiwsport.com