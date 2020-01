La cinquième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec au programme un choc à 17 heures au stade Alassane Djigo entre l’AS Pikine et Génération Foot.

L’AS Pikine, quatrième au classement avec 8 pts, sera opposée à Génération Foot qui a perdu ses deux derniers matchs et qui pointe au dixième rang du tableau avec 6 pts. Un choc entre deux équipes qui pratiquent un jeu de grande qualité.

Les locaux, pouvant prétendre à une deuxième place, font partie des équipes n’ayant pas encore perdu le moindre match cette saison et chercheront la victoire pour revenir à deux points de Teungueth, leader. Quant à Génération Foot, championne en titre, elle alterne pour sa part le bon et le moins bon, avec deux victoires de suite, suivies de deux revers. L’objectif pour les Grenats sera donc de s’imposer pour se relancer.

Pour la suite de cette cinquième journée de Ligue 1, les amateurs auront aussi droit au duel entre les Sudistes et le club du président Mbaye Diouf Dia, ce dimanche à 16h 30 au stade Aline Sitoé Diatta. Si Mbour Petite-Cote peine à trouver le chemin du succès dans ce début de championnat (3 nuls et une défaite), Casa Sports fait mieux en alternant le bon et le moins avec 6 pts au compteur. En quatre journées de championnat, les Ziguinchorois avaient concédé deux victoires et deux défaites.

Wiwsport.com