La vingtième journée de Ligue 1 voyait Angers faire la réception de l’OGC Nice. L’attaquant des Lions Sada Thioub a ouvert la marque pour les Angevins qui seront repris au score juste avant la pause.

Très percutant dans le collectif angevin, Sada Thioub a inscrit son deuxième but de la saison en championnat sur les couleurs du SCO d’Angers. Sur une action de une deux avec Mangani, l’ailier des Lions a réussi une bonne frappe au poteau opposé. Les Noir et Blanc jouent actuellement contre les Niçois de Patrick Vieira et le score d’un but partout.

Thomas Mangani e Sada Thioub = Yoann Gourcuff e Clément Grenier pic.twitter.com/7xg1MwOPhU — Renato (@rgomesrodrigues) January 11, 2020

