Lanterne rouge du championnat avant cette 5ème journée, le Stade de Mbour a réussi l’opération du week-end en s’imposant devant le Ndiambour de Louga sur le score de 2 buts à zéro.

Le Stade de Mbour du coach Cheikh Guèye n’avait réussi à prendre qu’un petit point en quatre journées de championnat. Mais ce week-end, les Rouge et Blanc recevaient le Lougatois pour un match plus que décisif puisqu’en cas de victoire, les Mbourois quitteraient le bas du tableau, si Jaraaf battait l’US Gorée.

Huitième du championnat avant son déplacement à Mbour ce samedi, Ndiambour a affiché un petit visage cet après-midi. Une méforme qui va faire l’affaire du Stade de Mbour. Les Mbourois vont finalement s’imposer sur le score de deux buts à zéro. Et cerise sur le gâteau, ils vont quitter la zone rouge et céder la chaise de lanterne rouge à l’US Gorée, victime du Jaraaf (0-1).

Cheikh Guèye et ses poulains occupent désormais la 11ème place avec 4 points au compteur et les Lougatois de Ndiambour vont perdre une place en s’affichant à la 9ème place en attendant les matches de Génération Foot et de Mbour Petite-Côte, ce dimanche.

