Très mal-en-point depuis le début de la saison, l’US Gorée avait la lourde tache de ne pas perdre devant le Jaraaf, ce samedi pour éviter de s’installer à la dernière place. Chose que les Insulaires ne réussiront pas puisqu’ils vont s’incliner sur le score d’un but à zéro.

L’US Gorée et le Jaraaf de Dakar ne respiraient pas la forme en championnat cette saison, et la cinquième journée de Ligue 1 les confrontait ce samedi. Bien sûr, les Vert et Blanc partaient comme favoris de cette affiche puisque les vice-champion du Sénégal avait repris goût au succès.

Malgré une résistance à la suprématie du Jaraaf de Dakar, l’US Gorée a finalement cédé face aux hommes de Malick Daf. Le score final de la rencontre est d’un but à zéro. Les Insulaires sont désormais lanterne rouge du championnat avec un petit point. Quant au Jaraaf, cette victoire permet de gagner 5 places au tableau avec 7 points sur 15 possibles.

