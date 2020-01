Alors que ses fans l’attendaient avec liesse à Dakar au lendemain de son sacre au Ballon d’Or, Sadio Mané avait finalement brillé par son absence. Depuis lors, de nombreuses versions expliquant la non-venue sont sorties mais Record vient confirmer que Mané ne viendra finalement au Sénégal qu’au mois de mars prochain.

Malgré son intention de revenir au Sénégal pour remercier le peuple de son soutien, Sadio Mané avait dû faire bon cœur et se résoudre à rentrer en Angleterre pour retrouver ses partenaires de Liverpool en pleine préparation d’un important match de la 22ème journée de la Premier League qui doit les mettre aux prises avec Tottenham, ce samedi (17h30) au Hotspur Stadium.

« Je suis déçu de ne pas avoir pu rentrer chez moi pour remercier tous les sénégalais, à cause d’un problème indépendant de notre volonté (…) Je vais venir au Sénégal le plus tôt possible parce que c’est quelque chose de très important pour moi », réagissait Sadio Mané au lendemain de son retour à Liverpool. Mais malgré cette promesse, la cérémonie prévue pour fêter le Ballon d’Or de Sadio Mané est définitivement annulée, informe Record.

Malgré les rumeurs comme quoi Sadio Mané viendrait dans quelques jours pour présenter son trophée aux Sénégalais, le quotidien, Record nous informe que rendez-vous ne sera pris qu’au mois de mars prochain, lors du regroupement des Lions à Dakar. En effet, les Lions démarreront leurs éliminatoires du Mondial 2022 à cette date.

wiwsport.com