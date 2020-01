Pour la première fois depuis qu’il a déménagé dans sa nouvelle maison à la Cité ASECNA de Guédiawaye, Sunu Lam a rendu visite à Gouye Gui pour un entretien. Avec nous, le Roi du Simpi évoque les démarches de ses combats et décline les adversaires qui sont dans son viseur.

Dans un entretien accordé à Sunu Lamb, Gouye Gui a révélé que son combat contre le Roi déchu, Eumeu Sène est en train d’être démarché. « Oui, je le confirme. Mais, en dehors d’Eumeu Sène, on m’a proposé aussi Gris Bordeaux, Tapha Tine, Boy Niang 2 et Reug Reug. Concernant Boy Niang 2, j’avais refusé son offre parce que notre combat ne date pas longtemps. On parle actuellement de « Grand » contre « Petit ». A ce propos, je visais Modou Lô, Gris Bordeaux et Eumeu Sène. Mais Modou Lô a un combat, je le mets de côté pour viser d’abord Eumeu Sène, ensuite Gris Bordeaux », affirme-t-il à Sunu Lamb.

Gouye Gui continue sur ses propos en justifiant son premier choix porté sur Eumeu Sène. « C’est un grand champion. Si je parviens à le battre, je vais hériter de tout son succès (Rires). Et puis, je suis convaincu que je vais le battre s’il ose me prendre. Ce qu’il faut retenir, c’est que j’aurais un grand plaisir d’en découdre avec lui. C’est un champion très valeureux… », déclare-t-il.

wiwsport.com