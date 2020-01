Auteur d’une superbe saison en Ligue 1 avec le FC Metz, Habib Diallo fait l’objet d’une offre de Chelsea à hauteur de 20 millions d’euros.

A la recherche d’un avant-centre pour la seconde partie de saison, afin d’accompagner Tammy Abraham (Michy Batshuayi et surtout Olivier Giroud étant sur le départ), Chelsea regarde tout particulièrement en Ligue 1. Les Blues pourraient visiblement casser leur tirelire pour Moussa Dembélé, l’avant-centre de l’OL, mais lorgnent également Habib Diallo (24 ans), le buteur du FC Metz.

Selon Le Républicain Lorrain, le club mosellan a reçu une offre de 20 millions d’euros de la part des dirigeants londoniens pour l’international sénégalais (seulement 4 sélections, pour un but). Le joueur est sous contrat jusqu’en 2022 et les Grenats, premiers non relégables après 19 journées de Ligue 1, ne souhaitent pas s’en séparer durant le mois de janvier.

Une offre plus élevée de la part de Chelsea fera-t-elle craquer le FC Metz ? Possible. En tout cas, Habib Diallo va rapporter gros. Comme Ismaïla Sarr, Sadio Mané ou Diafra Sakho, l’attaquant de 1,85 m a été formé à l’AS Génération Foot, un club basé à Dakar et partenaire «exclusif» du FC Metz. Habib Diallo est arrivé à 18 ans en Lorraine et a fini par exploser la saison dernière en Ligue 2, en inscrivant 26 buts.

