Sacré Ballon d’or africain 2019, Sadio Mané a remercié le peuple sénégalais. Au micro de la RTS, le président de Génération Foot Mady Touré revient sur son histoire.

Mady Touré est revenu sur l’histoire de Sadio Mané à Génération Foot. Il raconte les débuts de l’attaquant sénégalais et explique que ce sacre est mérité.

« Je profite de l’occasion pour féliciter toutes les personnes qui nous ont soutenus et ont cru à ce projet que nous avons lancé en 2000. Sadio est parti en 2010 ; dix ans plus tard, il devient Ballon d’or africain. C’est exceptionnel. Aujourd’hui, on doit continuer à travailler dans ce sens. Il a mérité ce trophée. Il s’est donné les moyens. C’est un compétiteur. Il est très sérieux. Cela va permettre à tous ces jeunes de croire en leur rêve, de ne pas se précipiter et de travailler. Seul le travail paye. Je félicite le président d’honneur (de Génération Foot), Youssou Ndour, qui a cru à ce projet au départ. J’ai aussi une forte pensée pour Thierno Seydi, premier agent de Sadio Mané, qui a propulsé le joueur. Quand a emmené Sadio Mané à Salzbourg, tout le monde disait que ce n’était pas le bon choix. Et aujourd’hui le chemin de Sadio est tracé. C’est l’occasion de féliciter toute l’académie. C’est une motivation supplémentaire pour nous. Nous allons continuer à travailler dans ce centre et sortir plusieurs Ballons d’or. Sadio est le premier Ballon d’or de Génération Foot, il y aura d’autres jeunes qui vont suivre.’’

wiwsport.com