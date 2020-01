Victoire facile pour le Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne (6-1) ce mercredi en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. En supériorité numérique pendant une heure, le PSG a totalement dominé cette rencontre.

Le Paris SG a démarré cette rencontre de manière idéale en marquant très tôt. Sur son premier ballon touché dans la surface, Icardi faisait parler son sens du but pour ouvrir le score (1-0, 2e). Une entame totalement ratée pour Saint-Etienne… Après un premier quart d’heure à courir après le ballon, les Verts retrouvaient des couleurs et posaient des problèmes aux Parisiens. Rico était mis à contribution sur une frappe lourde de Trauco notamment.

A la demi-heure de jeu, l’ASSE était toutefois coupée dans son élan avec l’expulsion de son défenseur Fofana pour un second carton jaune, et c’est Assane Dioussé qui en fait les frais et est obligé de céder sa place. A dix contre onze, la partie devenait logiquement encore plus compliquée pour les Stéphanois. Les Parisiens en profitaient et Neymar faisait le break sur un service parfait de Di Maria (2-0, 40e). Avant la pause, Paris ajoutait un troisième but avec un CSC de Moulin sur un coup de billard avec ses défenseurs et son poteau (3-0, 44e).

La seconde période a pris des airs de balade pour Paris. Le club de la capitale accentuait son avance avec un nouveau but d’Icardi sur un service de Mbappé (4-0, 49e). On retrouvait les deux hommes quelques minutes plus tard sur un contre avec une nouvelle passe décisive du Français pour l’Argentin (5-0, 57e). La rencontre tournait à la correction pour Saint-Etienne… Le PSG continuait de pousser et Icardi offrait à son tour un but à Mbappé (6-0, 67e).

L’ASSE sauvait l’honneur sur un penalty concédé par Di Maria. Cabaye devait s’y prendre à deux fois puisque Rico repoussait son tir avant de s’incliner finalement (6-1, 71e). Ce sera insuffisant pour consoler des Verts totalement à côté de la plaque ce soir et démobilisés en seconde période. Pour Paris de Gana Gueye qui a joué tout le match au milieu, l’année 2020 commence donc avec 12 buts en deux matchs.

Maxifoot