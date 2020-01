Pour la première fois de sa carrière, l’attaquant sénégalais de Liverpool a remporté ce mardi en Egypte le trophée du meilleur joueur africain de l’année 2019, devant ses concurrents Ryad Mahrez et son coéquipier de Liverpool, Mouhamed Salah. Sadio Mané devient le deuxième sénégalais sacré ballon d’Or et imite ainsi son grand frère et idole El Hadji Diouf (2001, 2002). Un sacre qui est loin d’être immérité. Voici pourquoi !

Une saison incroyable

Ses statistiques impressionnantes la saison dernière plaidaient en sa faveur. En effet, en quatre finales disputées cette année, l’attaquant des Lions n’en a perdu qu’une avec l’équipe nationale du Sénégal, en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, face à l’Algérie (1-0), au Caire. Pour le reste, le sénégalais a remporté la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs. Des trophées qu’il partage avec son coéquipier en club, Mouhamed Salah.

Mais la tache noire sur la saison du Pharaon, aura été cette élimination précoce, en 8emes de finale de la dernière CAN organisée sur ses terres. Quant à Ryad Mahrez, même s’il a remporté la Can avec les Fennecs, son statut de remplaçant à Manchester City a terni sa saison, malgré un titre de champion d’Angleterre avec Manchester City.

A 2019 statistical view of the African Player of the Year nominees! 🔢 Will it be: 🇪🇬 A 3rd award for @MoSalah OR 🇩🇿 A 2nd for @Mahrez22 OR 🇸🇳 A 1st for Sadio Mane Who do you predict will win? 🧠 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/z8LH2oXEbs — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 5, 2020

Dans tous les cas, avec 31 buts marqués en 49 matches, dont 7 doublés, 17 passes décisives, Sadio Mané a beaucoup pesé sur la saison exceptionnelle de Liverpool en 2019. Meilleur buteur de la Premier League sur l’année civile 2019 et co-meilleur buteur de la Premier League (2018-2019) avec 22 buts, seul joueur de Premier League a avoir marqué plus de 28 buts sans avoir converti un seul penalty, 5eme joueur africain à atteindre 16 buts en Ligue des champions et élu Onze d’Or 2019 devant Mbappé et Messi.

Meilleur joueur de l’année 2019 par les magasines So foot, Afriques Sport et un quotidien Algerien, Sadio Mané est incontestablement l’un des artisans du magnifique parcours de Reds de la saison écoulée. C’est sans doute pourquoi sa 4e place pour le ballon d’Or France Football, derrière Messi, Van Djik et Ronaldo, et devant Mo Salah et les autres, a été très contestée, par plusieurs observateurs avertis du foot mondial.

Wiwsport.com