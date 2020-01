La confédération Africaine de Football a dévoilé l’équipe type de l’année en marge de sa cérémonie de CAF Awards organisée aujourd’hui à Hurghada, en Égypte. Parmi les 11 meilleurs joueurs du continent , figurent 3 sénégalais, vices champions d’Afrique. Il s’agit de l’attaquant de Liverpool Sadio Mané, du milieu de PSG Idrissa Gana Guèye et le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly.

La Premier League, avec six joueurs, domine le onze type africain de l’année 2019, élu par les joueurs eux-mêmes et révélé mardi par la Fifpro (syndicat mondial des joueurs) et la Confédération africaine de football (CAF).