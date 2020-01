Sadio Mané va t’il remporter le ballon d’or africain 2019? La question ne se pose plus dans les rues de Dakar. D’ailleurs, tous se préparent à accueillir le joueur et son trophée. Une cérémonie de « sargal » est à l’ordre du jour.

« Je demande aux sénégalais de continuer à nous supporter parce que nous n’avons que notre pays et nous nous battrons pour le Sénégal. Ce n’est pas facile pour moi… je comprends parce que je suis le joueur qui est au devant de la scène. J’accepte les critiques et je suis positif. Je leur promet qu’un jour je remporterai ce trophée ». C’était la réaction de Sadio Mané après le sacre de Mouhamed Salah le 8 janvier 2018 à Diamniadio. Une soirée difficile pour l’ancien joueur de la Génération Foot qui était visiblement secoué par les critiques et la forte rivalité avec Mouhamed Salah. Cette année, il a tenu sa promesse !

Aujourdhui, le vice-capitaine des lions est favori pour ce titre. Pour Malick Ndiaye, un étudiant de 26 ans rencontré au rond point case bi des parcelles assainies, c’est plus qu’un favori mais le lauréat d’office. « Je n’attends que l’heure pour le voir soulever ce trophée. Les autres (Mahrez et Salah) peuvent rester dans leurs clubs et ne pas venir à la cérémonie, ils ne vont rien gagner. N’empêche j’aimerais bien voir Salah, assister à cette scène d’autant plus que cette édition se déroule chez lui ».

C’est l’avis de Mor, un taximan féru de football, on l’appelle d’ailleurs Pelé. « Il est vraiment temps. Depuis El Hadj Diouf (18 ans), nous n’avons plus gagner ce trophée. Et il faut dire que Sadio a fait une meilleure saison. Mahrez cire les bancs de Manchester United et Salah est derrière Mané cette année. Quand on compare la saison de Mané à Messi ou CR7, c’est parce qu’il est le meilleur en Afrique. Nous attendons avec impatience ce ballon d’or, c’est un événement national ».

Toutefois, personne ne semble être au courant de la cérémonie de « sargal » prévue le mercredi 8 janvier. « S’il est vrai qu’une cérémonie va avoir lieu, on devrait communiquer dessus afin que tous les fans puissent sortir et l’accueillir. Il le mérite et nous lui devons bien cela après l’avoir beaucoup critiqué l’année dernière » explique Malick.

Après 2001 et 2002, le Sénégal s’apprête donc à recevoir son 3e ballon d’or africain. D’ailleurs une cérémonie se prépare. On informe à la presse que Sadio Mané sera au Sénégal, le lendemain de la remise, pour un grand « sargal ». A l’aéroport de Diass ou à Dakar? L’information n’est pas encore officielle mais l’organisation s’attelle. Le musée des civilisations noires va accueillir l’événement souffle notre source qui préfère garder l’anonymat.

wiwsport.com