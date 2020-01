Les autres sont Michael Essien du Ghana, qui a fait partie du trio final cinq fois de suite – 2005 (troisième), 2006 (troisième), 2007 (deuxième), 2008 (troisième) et 2009 (troisième); Asamoah Gyan, également du Ghana, 2010 (deuxième); Andre Ayew (Ghana), 2011 (troisième) et 2015 (troisième) et Malian Seydou Keita, 2011 (deuxième). Le milieu de terrain nigérian Austin « Jay-Jay » Okocha a également raté de peu le prix en 2003 et 2004 terminant respectivement troisième et deuxième, tout comme ses compatriotes John Obi Mikel et Vincent Enyeama, qui ont terminé respectivement deuxième et troisième en 2013 et 2014.