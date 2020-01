Les dernières rencontres du premier tour de la Coupe de la Ligue se jouaient ce dimanche. Si des équipes de Ligue 2 comme Thiès FC, Jamono de Fatick et Guédiawaye FC ont accompli de véritables exploits, le Jaraaf n’a pas pu se relancer face aux Pikinois.

A l’issue de la deuxième journée du premier tour de la Coupe de la Ligue, toutes les équipes qui joueront les 8es de finale sont désormais connues.

La plus grande affiche de ce premier tour a tourné à l’avantage des Pikinois. Au terme d’un match prolongé au-delà des 90 minutes, l’équipe de la banlieue, malgré une expulsion, a dû aller jusqu’aux tirs au but (4 – 2) pour venir à bout des Verts et blancs et confirmer sa suprématie sur celle de la Médina. Le Jaraaf confirme donc son entame de saison décevante et est éliminé de la course.

Dakar Sacré Coeur a battu DUC (1-0). Casa Sports de son côté s’est imposé face au Stade de Mbour, sur le score d’un but à zéro. Tandis que NGB n’a fait qu’assurer devant la Linguère de St-Louis, leader de la Ligue 2 (2-1). Même ton pour les Douaniers, qui ont difficilement dominé le club de Thiès Africa Promo Foot (3-2).

Chez les pensionnaires de la Ligue 2, certaines équipes comme Thiès FC, Jamono de Fatick et Guédiawaye FC, ont accompli de véritables exploits en éliminant respectivement Mbour Petite-Côte, le Ndiambour de Louga et l’US Gorée, tous des clubs de Ligue 1. Keur Madior de Mbour a été la plus performante de ce premier tour en dominant en déplacement l’US Ouakam (3 – 0). Leurs « voisins » mbourois de Demba Diop FC ont dû attendre les prolongations pour venir à bout de la Renaissance de Dakar (2 – 0). Quant à l’EJ Fatick, elle a éliminé Amitié FC de Thiès par 1 but à 0.

Mbour et Fatick ont réussi à placer, chacune, ses deux équipes de Ligue 2 en huitièmes de finale. Le Grand Huit est donc complet. Ces équipes qualifiées rejoignent ainsi Génération Foot, champion du Sénégal en titre, Diambars dernier vainqueur de cette Coupe de la Ligue, Teungueth FC vainqueur de la Coupe du Sénégal et CNEPS Excellence, champion de la L2, toutes exemptées au premier tour. La course à la succession de Diambars est plus que jamais lancée.

Tous les résultats de ce premier tour :

Samedi : US Ouakam-Keur Madior : 0-3 ; Niary Tally-Linguère : 2-1 ; EJ Fatick-Amitié FC : 1-0 ; Jamono-Ndiambour : 1-0 ; Demba Diop FC-Renaissance : 2-0.

Dimanche : Dakar Sacré-Cœur – DUC : 1-0 ; AS Douanes-Africa Promo Foot : 3-1 ; Casa Sports-Stade de Mbour : 1-0 ; Guédiawaye FC-US Gorée : 1-0 ; Port-Sonacos : 0-1 ; Jaraaf-AS Pikine 0-0 (2TAB4).

Wiwsport.com