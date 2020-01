Les fans ont pris très à cœur la mission d’envoyer Tacko Fall à Chicago en février pour le All-Star Game. Mais les chances du géant de participer au match des étoiles sont nulles.

Les premiers retours des votes pour le All-Star Game sont tombés dans la soirée, et, surprise, Tacko Fall occupe la 6ème place du frontcourt à l’Est avec 110.269 votes ! Le géant a pu compter sur un soutien inconditionnel de ses fans qui comptent bien l’envoyer à Chicago, entraînant une petite polémique au passage.

Seulement voilà, autant tuer dans l’œuf les espérances des fanatiques de Tacko : il n’a aucune chance de participer au match des étoiles. La raison ? Le système de votes. En effet, pour les titulaires, les votes des fans comptent pour 50%, et ils sont ensuite complétés par 25% venant des joueurs et 25% venant d’un panel de journalistes. Pour les remplaçants, ce sont les coachs qui ont la main.

Et c’est là où les choses se corsent pour le joueur des Celtics, puisque, ça va sans dire, il se trouve devant des joueurs bien plus efficaces et utilisés que lui. Le pivot récolte par exemple plus de votes que des joueurs comme Spencer Dinwiddie, Andre Drummond ou encore Domantas Sabonis, très réguliers cette saison mais qui se font griller par la Tackomania. Fall pourrait tomber loin derrière eux aux yeux des joueurs, coachs et journalistes.

Avec 11 minutes passées sur le terrain cette saison, toutes en garbage time, le voir au All-Star Game ne semble pas une tache facile. Soyez-en certains, Tacko Fall ne participera pas au ASG cette année malgré une énorme poussée de ses fans.

