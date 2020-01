Le transfert de Pape Alioune Ndiaye vers Trabzonspor Ndiaye est devenu officiel ! Le milieu de terrain sénégalais vient de rejoindre le club turc sous forme de prêt avec option d’achat.

Trabzonspor a conclu un accord avec Papa Alioune Ndiaye jusqu’à la fin de la saison. Le contrat lie le club turc à l’ancien joueur de Diambars pour la seconde moitié de la saison de football 2019/20, des frais de garantie de 1 000 000 d’euros seront payés.

Comme l’avait annoncé wiwsport.com il y’a quelques jours le retour de Pape Alioune en Turquie. Avec Osmanlispor et Galatasaray, il rejoint Trabzonspor. Après la signature de contrat, Badou Ndiaye s’est prononcé sur son nouveau club: « Je remercie beaucoup notre président, merci de me faire confiance et de m’avoir amené à Trabzon. Je suis venu ici également grâce aux supporteurs de Trabzonspor « , a-t-il déclaré.

