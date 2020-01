BOSTON, Massachusetts – Tacko Fall n’a disputé que 3 matchs NBA. Déjà. Mais ne le dites pas aux électeurs de la NBA, aux fans des Boston Celtics ou aux fans des Maine Red Claws.

La NBA a publié ses premiers retours de fans pour le match des étoiles 2020. Parmi les joueurs de première ligne de la Conférence de l’Est, Fall ne compte que cinq autres joueurs, dont son coéquipier des Celtics Jayson Tatum qui compte actuellement environ 364 000 votes de fans.

Il faut rappeler que ce n’est que le vote des fans. Cependant, les votes des fans représentent 50% du décompte final, 25% étant déterminé par les votes des joueurs actuels de la NBA et 25% par les médias.

Le vote des étoiles de la NBA se termine le 20 janvier. Le match des étoiles se jouera le 16 février à Chicago.

Selon ESPN, la recrue sénégalaise de 7’6 » a disputé trois matchs en carrière. Dans ces matchs, il a en moyenne 3,7 minutes de temps de jeu, 2,3 rebonds et 4,3 points.

Il est très peu probable que Fall obtienne les votes nécessaires dans le vote actuel des joueurs et le vote des médias pour se qualifier pour le match des étoiles. Mais le décompte d’un grand nombre de fans reflète certainement la relation unique que les fans des Celtics et des fans de Red Claws ont avec Tacko.

Cependant, lorsque Fall entre en jeu, les fans ne peuvent pas s’aider eux-mêmes. Il y a juste quelque chose à propos de Tacko Time.

