Les dirigeants marseillais travaillent sur une piste offensive de premier choix avec la venue de M’Baye Niang. L’attaquant sénégalais marche fort avec Rennes depuis son retour en France.

Satisfait du rendement de Dario Benedetto, l’OM sait que, derrière l’Argentin, c’est un peu le trou noir. Seul Valère Germain peut occuper ce rôle, et le « supersub » olympien n’a pas vraiment le même rendement et les mêmes facilités que son concurrent. C’est pourquoi les recruteurs marseillais travaillent déjà sur la saison prochaine, et la venue d’un avant-centre capable de peser sur les défenses. La cible a été trouvée selon l’informateur Mohamed Toubache-Ter, qui dévoile que les efforts de l’OM se porteront sur M’Baye Niang. L’ancienne pépite du SM Caen, qui s’est ensuite perdu en Italie, en Angleterre et à Montpellier notamment, a retrouvé l’efficacité et la confiance du côté de Rennes depuis plusieurs mois. Grand artisan de la victoire en Coupe de France et des performances convaincantes du club breton en Ligue 1, l’attaquant sénégalais pourrait ainsi voir sa carrière rebondir de manière spectaculaire.

Toutefois, l’opération ne sera pas facile, même si, selon l’informateur, « le board marseillais est confiant sur ce dossier ». Il faut dire que Rennes, qui a eu du mal à trouver son avant-centre,, demandera au moins 20 ME pour lâcher celui qui était définitivement venu pour 15 ME en fin de saison dernière. Mais si l’OM venait à valider son billet pour la prochaine Ligue des Champions, les moyens financiers qui en découlent pourraient permettre cette petite folie. A moins que Rennes, actuellement troisième de Ligue 1 avec un match en moins, soit aussi en position de force.

Source : Foot01