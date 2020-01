Malgré son faible temps de jeu au LOSC, Cheikh Niasse est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs dont le Stade Rennais. Selon les informations de Foot Mercato, les Bretons auraient entamé les discussions et devraient faire une offre dans les jours à venir pour un potentiel transfert du milieu sénégalais de 19ans.

Utilisé à une seule reprise cette saison par Christophe Galtier (14 minutes contre l’ASSE le 28 août dernier), le joueur étudie très sérieusement la question, et n’exclut pas de partir, lui qui souhaite avoir du temps de jeu. Le Stade Rennais voudrait bien profiter de la situation pour s’offrir les services du milieu sénégalais.

A en croire les informations de Foot Mercato, les Bretons ont dépassé le stade du simple intérêt, et ont passé la deuxième puisque le club discute et négocie déjà sur ce dossier. Toujours d’après le site français, le fait que le milieu de terrain ait changé d’agent expliquerait notamment cette situation compliquée au sein du club entraîné par Christophe Galtier et sa volonté de changer d’air.

Les Bretons devront toutefois composer avec la concurrence de Watford, mais aussi de Mayence. Rappelons que Cheikh Niass a débarqué au LOSC en 2016 en provenance de l’Académie Jean-Marc Guillou de Lierse. La pépite sénégalaise avait prolongé son contrat jusqu’en 2023 au début de l’année 2019.

Wiwsport.com