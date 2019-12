Le revoilà au devant de la scène. Gorgui Dieng sur une bonne dynamique a encore fourni un match correct en NBA, face à Brooklyn.

« No Towns, no problem » disent certains fans des Wolves. Mais pour nous c’est « No Towns, Gorgui on fire ». En effet depuis l’absence du titulaire au poste de pivot à Minnesota, son remplaçant, en l’occurrence Gorgui Dieng, ne cesse de briller. Il enchaîne les bon matchs en disposant d’un temps de jeu assez conséquent.

Et cette nuit encore il rendue une belle copie avec 11 points, 20 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre et 3 interceptions. Mais surtout l’action phare de ce match est son panier à 3-points à 36 secondes de la fin qui envoie ensuite Minnesota en prolongation.

Au finish, victoire de Minnesota sur Brooklyn (122-115).

avec basket221