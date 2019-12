« Tout le staff technique avait insisté pour qu’il prolonge, a rappelé Hognon. On voulait absolument le garder. Et on ne s’est pas trompé. Il va encore nous marquer des buts. Si on doit laisser partir Habib, ce ne serait vraiment pas un bon signal à envoyer. Non, non… il va rester ! ».

Formé au Génération Foot, l’attaquant de 24 ans a rejoint le FC Metz en 2015. Meilleur buteur, il porte le club français qui joue actuellement le maintien. Promu cette année ligue 1, Metz est à la 17e place avec 17 points.