A la question de savoir si le choc royal est hypothéqué ou non suite à l’emprisonnement de Luc Nicolai, trois acteurs de la lutte et pas des moindres rassurent que Modou Lo / Ama Baldé aura bel et bien lieu le 26 juillet 2020.

Commandant Thioune, Luc Nicolai and Co « Mod’Lo / Ama va se tenir »

« Nous prions Dieu afin que Luc Nicolai sorte de prison. Si le combat Ama / Mod’Lo peut être sauvé ? Mais, dans la vie, rien n’est impossible. Je suis membre de la structure Luc Nicolai and Co. Nous n’avons pas encore tenu de réunion pour voir ce que nous devons faire au sujet de ce combat royal. Je reste tout de même optimiste que le combat va se tenir ».

Mbaye Diallo, président de l’ANELS « Qu’il soit libre pour faire la promotion du combat »

« Luc Nicolai est un grand mécène de la lutte. Il sauve beaucoup de lutteurs en leur trouvant des combats. C’est le lieu de demander au Président Macky Sall de nous aider à le gracier pour qu’il nous revienne. Ce dont je suis sûr, c’est que le combat Modou Lo / Ama Baldé se tiendra. Ce que nous souhaitons, c’est qu’il recouvre la liberté pour qu’il puisse faire la promotion de son événement ».

Max Mbargane, Manager « Son embastillement va affecter la lutte »

« L’embastillement de Luc Nicolai va beaucoup affecter la lutte. Parce qu’il ne peut sceller l’affiche royale et aller en prison. Il est vrai que c’est son fils Willy qui détient la licence de la structure Luc Nicolai and Co, mais il ne peut pas bien gérer l’événement si son propre père est en prison. C’est cela le gros souci. Luc Nicolai avait bien aidé le pouvoir, lors de la dernière élection présidentielle. A ce propos, le promoteur de la petite côte avait saisi les managers pour cela. En revanche, on doit aussi l’aider dans ses moments durs. Sa structure peut continuer à organiser le combat Mod’Lo / Ama Baldé. Vu son importance dans ce pays, on doit vraiment l’aider à sortir du cachot ».

Sunu Lamb