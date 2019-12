Menés au score depuis la 8e minute sur leur pelouse, Papiss Demba Cissé vient d’égaliser pour Antalyaspor face à Konyaspor (1-1).

Ce dimanche dans le cadre de la 17e journée de Super Lig, Antalyaspor de Papiss Demba Cissé reçoit Konyaspor. Pour son dernier match de l’année, l’attaquant sénégalais s’est illustré.

Mené depuis l’entame du match (8e), Papiss Cissé a permis à son équipe de revenir à 1 but partout avant la pause (35e). Sur un corner dévié, l’ancien joueur de Chelsea était trop seul pour pousser le ballon au fond des filets et remettre les « Orange et vert » dans leur match. Cissé totalise désormais 11e buts dans le championnat turc de première division.

Wiwsport.com