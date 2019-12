Vainqueur du Casa Sports (2-1) à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, Jaraaf s’est offert, ce dimanche, à domicile, sa première victoire de la saison.

Plongé en plein doute après ses deux défaites et un nul, le Jaraaf s’est rassuré ce dimanche. Pour son quatrième match de la saison en championnat, les « Verts et blancs » ont retrouvé leur niveau tant attendu face au Casa Sports (2-1) à domicile et retrouvent un peu le sourire après quatre semaines très compliquées.

Un déclic ? Peut-être, pour un staff technique qui a enfin semblé trouver la bonne formule. L’équipe de Malick Daf fait un bond au classement, passant de la zone de relégation à la 10ème place.

Wiwsport.com