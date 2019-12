Mi-Temps : Auteur d’un doublé ce samedi contre Kasimpasa de Mame Balla Thiam, l’attaquant sénégalais, Demba Ba et Basaksehir mènent tranquillement pour le moment face à Kasimpasa sur le score de quatre buts à zéro (4-0). Une rencontre qui s’inscrit dans la cadre de la 17 e journée du championnat Turc. L’attaquant sénégalais de 34 ans a inscrit son quatrième et cinquième but de la saison.