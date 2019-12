Le rencontre opposant AS Pikine à l’équipe de Niarry Tally comptant pour la quatrième journée de la ligue 1 sénégalaise n’a pas donné de vainqueur puisque les deux équipes se sont séparés sur le score nul et vierge.

Revigorée après son succès devant Génération Foot, championne en titre, Niarry Tally a buté sur l’AS Pikine cet âpres midi presqu’à domicile au stade de Ndiarème de Guédiawaye. Ce match nul permet a l’ As Pikine de rester sur à deux longueurs de de Teungueth et As Douanes, respectivement premier et deuxième du championnat avec 10 points. NGB, avec 5 point se positionne à la huitième place.

Fin du match NGB 0-0 As Pikine Publiée par as pikine sur Samedi 28 décembre 2019

