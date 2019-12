À quelques jours des Caf Awards 2019, Aliou Cissé a un avis bien tranché sur le titre de meilleur entraîneur.

Face au coach de l’Algérie, Djamel Belmadi qui a remporté la Can 2019, sa confiance, son assurance et son palmarès l’obligent à s’autoproclamer le meilleur. «Je suis le meilleur et j’ose espérer qu’on me donnera le trophée», a déclaré Cissé dans L’Observateur.

Mais, le coach des Lions ne fait pas une fixation sur le titre de «meilleur entraîneur». Et de souligner : «Certes, les trophées individuels font plaisir, mais en réalité c’est une sorte de reconnaissance. Je ne fais pas une fixation sur ça. Quand on a regardé les statistiques de 2018, beaucoup de gens estimaient que je méritais largement de remporter ce trophée».

