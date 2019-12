Le match devant opposer le Jaraaf de Dakar au Casa Sports de Ziguinchor constitue l’affiche phare de la 4-ème journée de la ligue 1 prévue ce dimanche.

Le Jaraaf qui peine en ce début de saison, vient de marquer son premier point après deux revers de rang. L’équipe de la Médina passera ainsi un test grandeur nature face au Casa Sports qui a lancé sa saison avec deux succès de suite. Défait 0-1 lors de l’ouverture de la saison, l’équipe fanion du sud du pays, a remis les choses à l’endroit en gagnant deux fois successivement contre Diambars (2-1) et le Ndiambour (1-0).

Samedi déjà, toujours pour le compte de la 4-ème journée, il y aura un des nombreux derbys de la Petite Côte entre Diambars et le Stade de Mbour. Dernier du classement avec 0 point, le Stade de Mbour fera face à Diambars qui a réussi le carton de la précédente journée après sa victoire 4-0 aux dépens de l’US Gorée.

Voici le calendrier de la 4-ème journée de la ligue 1 : Samedi : Génération Foot-AS Douanes, Tengueth FC-Dakar SC, Diambars-Stade de Mbour, Niary Tally-AS Pikine. Dimanche : Mbour PC-CNEPS, Jaraaf-Casa Sports, Ndiambour-US Gorée.

Classement : 1-er Dakar SC 7 pts (+5), 2-ème Tengueth FC 7 pts (+4), 3-ème AS Douanes 7 pts (+3), 4-ème AS Pikine 7 pts (+2), 5-ème Diambars 6 pts (+4), 6-ème Casa 6 pts (+2), 7-ème Génération Foot 6 pts (+1), 8-ème Niary Tally 4 pts, 9-ème Ndiambour 3 pts, 10-ème Mbour PC 2 pts (-1), 11-ème Jaraaf 1 pt (-2), 12-ème CNEPS 1 pts (-3), 13-ème US Gorée 1 pt (-6), 14-ème Stade de Mbour 0 pt (-7).

wiwsport.com avec APS