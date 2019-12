Lors de sa réunion de ce jeudi 26 décembre, le bureau élargi de la LSFP s’est penché sur le planning des rencontres du championnat de L1 de football qui seront diffusées en direct par la télévision nationale (RTS). Il s’agit, à travers cette mesure, de permettre au diffuseur de disposer du maximum d’éléments suffisamment à temps afin de prendre les mesures idoines pour que tout se passe normalement.

On savait qu’après Jaraaf – AS Pikine (2ème journée) et Génération Foot – NGB (3ème journée), c’est le match Jaraaf – Casa Sports qui sera diffusé en direct par la télé nationale, dimanche prochain, lors de la 4ème journée. Depuis ce jeudi donc, la LSFP a établi une liste des rencontres du 6ème au 13ème tour marquant la fin du parcours aller de la L1, qu’elle compte proposer à la RTS pour diffusion.

Fait nouveau cette saison, ce ne sont pas que les matches de Dakar (et sa banlieue) et de Mbour qui seront retransmis en direct à la télé. Il est en effet prévu de diffuser la rencontre Casa Sports – Douanes (10ème journée) depuis Ziguinchor et Ndiambour – Génération Foot (13ème journée) depuis Louga ; sans compter, bien sûr Diamabars – Jaraaf (9ème journée) depuis Saly.

Seuls donc le CNEPS Excellence, l’US Gorée et Dakar Sacré-Cœur ne seront pas « vus » lors de cette phase aller. Mais la LSFP compte bien compenser au retour avec notamment une ou des rencontres du CNEPS diffusés depuis le stade Lat-Dior de Thiès

Les matches retenus pour retransmission en direct à la RTS : 5ème journée : AS Pikine – Génération Foot ; 6ème journée : NGB – Casa Sports ; 7ème journée : Stade de Mbour – Mbour PC ; 8ème journée : AS Pikine – Casa Sports ; 9ème journée : Diambars – Jaraaf ; 10ème journée : Casa Sports – Douanes ; 11ème journée : Teungueth FC – Génération Foot ; 12ème journée : Mbour Petite Côte – Jaraaf ; 13ème journée : Ndiambour – Génération Foot

