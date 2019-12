Lors de la 18èm journée de la Premier League Anglaise, l’international Sénégalais Ismaila Sarr a retrouvé toutes ses sensations. Face à Manchester United, il a été expéditif en marquant un but et en causant le penalty qui a crucifié définitivement les Red Devils, Ses prestations n’ont pas laissé indifférents son coach qui en a parlé sur le site du club.

« C’est un jeune homme qui s’installe. Nous pouvons exploiter ses capacités et ses compétences et il s’améliorera avec le temps, c’est certain », a fait savoir son entraîneur, Nigel Pearson. En difficulté depuis son arrivée cet été, le milieu Sénégalais est en train de revenir à son meilleur niveau. Ses performances ces dernières journées se sont améliorées.

wiwsport.com