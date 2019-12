D’ici quelques jours, la décennie 2010 va s’achever. L’occasion pour club français, Bordeaux de faire les comptes sur ses meilleurs buteurs, toutes compétitions confondues, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019. Et dans ce classement on y retrouve trois sénégalais.

Il s’agit du vice champion d’Afrique 2019, Henri Saivet, qui totalise 23 réalisations en 6 ans (2010-2016), du milieu sénégalais Younousse Sankharé qui se positionne à la 8e place avec 19 buts (2015 – 2018) et le défenseur sénégalais, Lamine Sané. L’ancien international sénégalais se classe à la 16e place avec 11 pions (2010-2016).

1er – Cheick Diabaté (66 buts entre 2010 et 2016)

2ème – Diego Rolán (38 buts entre janvier 2013 et l’été 2017)

3e – Yoan Gouffran (33 buts entre janvier 2010 et janvier 2013)

4e – Vieira Jussiê (31 buts entre janvier 2010 et l’été 2016)

5e – François Kamano (30 buts depuis l’été 2016)

6es – Malcom (23 buts entre janvier 2016 et l’été 2018), Henri Saivet (23 buts entre janvier 2010 et janvier 2016)

8es – Younousse Sankharé (19 buts entre janvier 2017 et novembre 2019) et Gaëtan Laborde (19 buts entre 2015 et 2018)

10e – Jaroslav Plasil (18 buts entre janvier 2010 et l’été 2019)

11e – Ludovic Obraniak (16 buts entre janvier 2012 et janvier 2014)

12es – Wahbi Khazri (15 buts entre l’été 2014 et janvier 2016), Anthony Modeste (15 buts entre l’été 2010 et janvier 2012) et Jimmy Briand (15 buts depuis l’été 2018)

15e – Nicolas de Préville (14 buts depuis l’été 2017)

16es – Lamine Sané (11 buts de janvier 2010 à l’été 2016) et Nicolas Maurice-Belay (11 buts entre 2011 et 2017)

18e – Carlos Henrique (9 buts de janvier 2010 à l’été 2014)

19e – Valentin Vada (8 buts entre 2015 et 2019)

20es – Michaël Ciani (7 buts entre janvier 2010 et l’été 2012) et Benoît Trémoulinas (7 buts entre janvier 2010 et l’été 2013).

wiwsport.com