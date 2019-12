Les Foxes ont été le paquet surprise de cette saison et restent le plus proche rival du titre de Liverpool malgré la défaite face au champion de Manchester City la dernière fois. Devant, Liverpool de Sadio Mané ce jeudi à partir de 19h 00 l’occasion du Boxing Day, Leicester reçoit le gros morceau de la premier League.

En déplacement sur la pelouse de Leicester du bouillant Jamie Vardy, Liverpool compte sur Sadio Mané. Le Lion, auteur de 9 buts en Premier League cette saison, avait sorti les Reds du bourbier au match aller (2-1) avec un but et un penalty provoqué. Dans une rencontre qui s’annonce décisive, Mané devra se montrer plus efficace que Jamie Vardy, actuel meilleur buteur avec 17 buts.

Les Reds ont un avantage de 10 points sur leurs rivaux de premier plan, mais ont une équipe fatiguée et ravagée par les blessures après le voyage de la semaine dernière à Doha, où Liverpool a remporté une première Coupe du Monde des clubs contre Flamengo. Klopp sera désireux que son équipe maintienne son élan jusqu’en 2020, mais le match offre à Brendan Rodgers l’opportunité parfaite de l’emporter sur son ancienne équipe.

