Avec l’arrivée de Nigel Pearson sur le banc de Watford, le club de la banlieue anglaise a retrouvé ses sensations. Vainqueur surprise face à Manchester United le weekend dernier, avec notamment un but du sénégalais, Ismaila Sarr, Watford sera en déplacement à Sheffield ce jeudi à l’occasion du Boxing day.

Watford et Ismaila Sarr feront face ce jeudi à Sheffield, cinquième au classement de la Premier League et qui veut confirmer son statut de révélation de l’année en premier Ligue. Dernier au classement Watford et Ismaila Sarr comptent bien enchaîner après sa belle victoire contre les Reds Devils ce match jeudi.

