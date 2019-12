Les clubs sont entrain d’annoncer l’ouverture du mercato d’hiver! Il pourront finaliser leurs dossiers en janvier 2020, période retenue pour les transferts.

Concernant les championnats en France, Allemagne, Angleterre, Belgique , le marché est ouvert du 1er au 31 janvier 2020. En Espagne et Italie, les transferts se feront du 2 au 31 janvier. Au Portugal, la période retenue est du 3 janvier au 2 février.

En Russie, elle démarre le 3 et sera bouclé le 31 janvier. En Turquie, c’est du 4 au 31 janvier. Et en Chine, les clubs auront plus d’un mois pour les transferts. Du 1er janvier au 28 février.

wiwsport.com