Attaquant du Havre, Tino Kadewere a enfilé les buts en cette première partie de saison de Ligue 2. Le Zimbabwéen en compte 17 après 19 journées, dont 6 penalties. Un total impressionnant, qui n’avait plus été atteint depuis Famara Diedhiou, il y a 4 ans.

A l’époque, l’attaquant sénégalais qui évoluait à Clermont avait fait parler de lui. Il affichait donc le même total à l’issue des matchs allers, mais n’avait par la suite plus connu la même réussite.

En effet, il n’avait inscrit que 4 réalisations entre la 20e et la 38e levée de la saison 2015-2016. Cela ne l’avait pas empêché de finir meilleur buteur de Ligue 2, et de quitter l’Auvergne pour signer à Angers. La suite, c’est une saison en Ligue 1 et deux et demi en Championship avec Bristol, où il totalise déjà 31 réalisations.

Maligue2